القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 02:37 م

السجن 10 سنوات لـ23 إخوانيًا فى "أحداث عنف المنيا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2254172

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، بمعاقبة 23 متهما إخوانيا حضوريا، متورطين فى أعمال عنف وشغب بالسجن 10 سنوت لكل منهم.

وخففت المحكمة الأحكام من السجن المشدد 15 عاما إلى السجن 10 سنوات، بحق 23 متهما حضوريا، وإلغاء الغرامة المالية التى كانت مقررة عليهم فى الحكم الأول، وقدرها 20 ألف جنيه.

وكانت المحكمة العسكرية قضت فى يناير الماضى بالسجن 15 عاما بحق 51 متهما فى أحداث عنف وقعت عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأسندت إليهم النيابة لعامة عدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف، وإثارة الشغب، والدعوة للتظاهر وتخريب منشآت عامة.

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