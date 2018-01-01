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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:34 م

6 عادات للتخلص من التوتر والإجهاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2254056

تتسبب ضغوطات العمل والوتيرة المتسارعة للحياة خلال عصرنا الحالي بإصابة الكثيرين بالتوتر والاكتئاب، ويضطرون إلى اللجوء للعقاقير المهدئة للتعامل مع هذه المشاعر السلبية.

ويمكن التخلص من مشاعر التوتر والإجهاد، عن طريق تغيير بعض أنماط الحياة، والعادات اليومية، بدلًا من اللجوء إلى الأدوية الكيماوية.

نقدم أهم هذه العادات، بحسب موقع إليت ديلي الإلكتروني:
1- توقف عن المماطلة والتسويف
من الضروري أن تتوقف عن تأجيل المهام والأعمال اليومية، فتراكم هذه الأعمال، يجعلك تشعر بالتوتر والقلق، ويضطرك إلى بذل جهد مضاعف لإنجازها في الوقت المناسب.
2- الشعور بالامتنان تجاه ما تملك
حاول التركيز على الأشياء التي تملكها، وكن شاكرًا للحصول عليها، بدلًا من الشعور بالإحباط عند التفكير بالأشياء التي تنقصك، فهذا الأمر يمكن أن يبث المشاعر السلبية في نفسك وفي مقدمتها الاكتئاب.
3- ابتعد لبعض الوقت عن الهاتف
لا شك أن الهواتف المحمولة أصبحت أحد أهم مصادر التوتر في عصرنا الحالي، ومن الضروري الابتعاد عنها من وقت لآخر، وممارسة الحياة الطبيعية، بعيدًا عن تأثيرات التكنولوجيا الحديثة.
4- خطط لعملك بشكل مسبق
لا تترك الأمور تسير بشكل عشوائي، بل خطط لكل مشروع في حياتك بشكل مسبق، حتى يتم إنجازه على مراحل، ودون أن تتعرض للكثير من الضغوطات.
5- وضع جدول يومي للعمل
تتوفر الآن العديد من البرامج والتطبيقات، التي تساعدك على تنظيم جدول عملك اليومي، مما يساعدك على إنجاز الأعمال في الأوقات المحددة، وتجنب الإرهاق والتوتر.
6- تذكر أن بإمكانك أن تقول "لا"
تذكر أن بإمكانك رفض أداء بعض المهام، أو القيام ببعض الأعمال التي يطلبها منك الآخرون، إذا كانت على حساب راحتك ووقتك، وضع الاعتناء بصحتك الجسدية والنفسية على قمة قائمة أولوياتك.

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