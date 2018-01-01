البحرين تطرح مناقصة لشراء 25 ألف طن من القمح

قال تجار أوروبيون اليوم الأربعاء إن إحدى مطاحن الدقيق في البحرين طرحت مناقصة عالمية لشراء 25 ألف طن من القمح، وطلبت المناقصة توريد القمح من مناشئ أستراليا وكندا ودول البلطيق.



ومن المقرر أن تغلق المنافصة في 24 يوليو، على أن تظل العروض سارية حتى 25 من الشهر ذاته،

وتسعى المناقصة لشراء نحو 17 ألف طن من القمح شبه الصلد وثمانية آلاف طن من القمح الصلد، وشحن تلك الكميات في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر، على أن يصل القمح إلى البحرين بحلول الأسبوع الأخير من سبتمبر.