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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:34 م

البحرين تطرح مناقصة لشراء 25 ألف طن من القمح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2254054

قال تجار أوروبيون اليوم الأربعاء إن إحدى مطاحن الدقيق في البحرين طرحت مناقصة عالمية لشراء 25 ألف طن من القمح، وطلبت المناقصة توريد القمح من مناشئ أستراليا وكندا ودول البلطيق.

ومن المقرر أن تغلق المنافصة في 24 يوليو، على أن تظل العروض سارية حتى 25 من الشهر ذاته،
وتسعى المناقصة لشراء نحو 17 ألف طن من القمح شبه الصلد وثمانية آلاف طن من القمح الصلد، وشحن تلك الكميات في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر، على أن يصل القمح إلى البحرين بحلول الأسبوع الأخير من سبتمبر.

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