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اقتصاد
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:31 م

"تنمية المشروعات" يوقع عقودًا مع 9 جمعيات أهلية بـ5 محافظات

نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
dostor.org/2254050

شهدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع 9 عقود جديدة لتمويل مشروعات متناهية الصغر مع عدد من الجمعيات الأهلية فى 5 محافظات (الشرقية، المنيا، بنى سويف، قنا وسوهاج)، إذ وقعت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر مع السادة رؤساء مجالس إدارات الجمعيات.

وقالت "جامع" إن القيمة الإجمالية للعقود تبلغ 15 مليون جنيه وفرها جهاز تنمية المشروعات من خلال عدة اتفاقيات تم اتاحتها نتيجة لجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وهي اتفاقية "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" واتفاقية الصندوق العربي واتفاقية الاوبك-المرحلة الثانية، ومن المتوقع أن يتيح التمويل المقدم لهذه الجمعيات تنفيذ ما يقرب من 1500 مشروع متناهى الصغر مما يوفر الالاف من فرص العمل لأبناء المحافظات المعنية حيث يصل حجم القرض متناهى الصغر للعميل النهائي الى 10 آلاف جنيه، على اأن يتم توجيه نسبة 25% على الأقل من إجمالي قيمة تلك العقود للمشروعات المملوكة للسيدات أو تكون المرأة المستفيد الرئيسي منها خاصة المرأة المعيلة وذلك بهدف دعمهن اقتصاديا واجتماعيا.

وأشارت إلى أن الجهاز يسعى دائما إلى التوسع في تقديم الدعم اللازم لإقامة المشروعات متناهية الصغر سواء الفني أو المالي بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الكفاءة والخبرة والمنتشرة بالقرى والأحياء في جميع محافظات الجمهورية بهدف إتاحة هذه المشروعات للفئات الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة ما يعمل علي تحسين مستواهم المعيشي وتوفير فرص عمل مستقرة وذات مردود اقتصادي.

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