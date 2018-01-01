"أزمة الاتفاق النووي" تجبر إيران على إجراء تعديل وزاري

أعلن محمود واعظي، مسؤول مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، عن إجراء تعديل وزاري في الفترة المقبلة.



ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "تسنيم"، وترجمته "عاجل"، أجاب "واعظي" في لقاء مع الصحفيين عن سؤال يخصّ التغيرات في الحكومة بالقول: اليوم نواجه تغييرات جديدة بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات علينا وهو أمر أهم من الحرب النفسية التي يتحملها الشعب".



وأضاف واعظي: "الرئيس حسن روحاني يبحث حاليًا إجراء تعديلات في الحكومة ولإقرار ذلك في الفرصة المناسبة"، مشيرًا إلى أنَّ التعديلات ستشمل الفريق الاقتصادي الخاص بالحكومة.



وكما ذكر أنه خلال سفر روحاني الأخير لنيويورك طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 8 مرات اللقاء به لكنه رفض ذلك.



