نابولي يسعى لضم دي ماريا خلال فترة الانتقالات الصيفية

يقترب نادي نابولي من التعاقد مع اللاعب الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم نادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بفضل جهود الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، والذي كثف مساعيه لضم اللاعب لصفوف الفريق.



جاء ذلك في إطار سعي "أنشيلوتي" لتشكيل فريق يستطيع حصد الفوز ببطولة الدوري ومنافسة يوفنتوس، حيث تحدث مدرب نابولي هاتفيًا مع دي ماريا، محاولًا إقناعه بالانتقال إلى صفوف النادي.



جدير بالذكر، أن اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، يبلغ من العمر ٣٠ عامًا، وكان يلعب تحت قيادة أنشيلوتي، حين كان مديرًا فنيًا لريال مدريد.