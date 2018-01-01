وزيرا خارجية الصومال والسويد يبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، مع نظيرته السويدية مارجوت والستروم، في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، عددا من القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك على هامش منتدى الشراكة الصومالية.



وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية اليوم أن الوزير أحمد عيسى عوض التقى أيضا على هامش المنتدى، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي أحمد حسين.



وأضافت الإذاعة الصومالية أنه في ختام المؤتمر أمس، أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني عن تخصيص مبلغ يصل إلى 200 مليون يورو لتعزيز الاستقرار والتنمية في الصومال.



ونوهت موجيريني بأهمية تنظيم الانتخابات المقررة عام 2020، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدرس إمكانية المشاركة في تنظيم العملية بالتعاون مع الحكومة المحلية.



وعبرت المسئولة الأوروبية عن قناعتها بأن الوضع يتحسن في عموم البلاد، وقالت: "إن هناك أملا جديدا في الصومال، خاصة وأن الاستثمارات تتدفق على البلاد والمئات من المغتربين يعودون إلى بلدهم".

