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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:24 م

4 نصائح لتجنب التجاعيد حول الفم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين محمود
dostor.org/2254027

تشتكي الكثير من النساء من ظهور التجاعيد على الوجه مع التقدم في العمر، وخاصة حول منطقة الفم، فتظهر خطوط التجاعيد بشكلٍ واضح وعميق، وتحتار كثيرات في طرق علاجها والتخلص منها، لذلك نقدم لك بعض النصائح التي يمكنك العناية بها لمنع حدوث تجاعيد حول الفم، وفقًا لما جاء علي موقع "بزلد سكاي":

ـ يعتبر التدخين من أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي الي ظهور التجاعيد حول منطقة الفم، لذلك يجب أن توقفي عن التدخين تماما إذا كنت ترغبين في تجنب تجاعيد الفم.

ـ يجب الحفاظ علي نظام غذائي سليم ومتوازن غني بالخضراوات والفواكه والحبوب، فالخضراوات والمكسرات تساعد في تحسين إنتاج الكولاجين في جسمك وتبقي بشرتك رطبة.

ـ أستخدام كريمات حماية للشمس، لأن التعرض للشمس بشكل يومي يمكن أن يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، مما يسبب تجاعيد عميقة حول الفم.

ــ ممارسة تمارين الوجه لمدة 15 دقيقة يوميًا، فتمارين الوجه تعتبر الحل الأمثل للقضاء على التجاعيد العميقة حول الفم.


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