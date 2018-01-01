رئيسة وزراء بريطانيا تزور أيرلندا الشمالية غدًا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، أنها ستقوم بزيارة لمدة يومين إلى أيرلندا الشمالية، غدا في مسعى لطمأنة الشركات بأن حكومتها ستعمل على تفادي إقامة نقاط تفتيش جمركي عند الحدود بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد "البريكست".



وقالت ماي - في بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم - "إنني أتطلع إلى الاستماع إلى وجهات النظر من الشركات على الحدود في أيرلندا الشمالية عند مغادرتنا الاتحاد الأوروبي".



يذكر أن ماي كانت قد اقترحت خطة للخروج من الاتحاد تسمح لبريطانيا بأن تبرم اتفاقات تجارية مع الدول الأخرى، كما ستنهي حرية تنقل الأفراد وولاية محكمة العدل الأوروبية على النظام القضائي البريطاني.

