المجر تقرر الانسحاب من اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستنسحب من اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة قبل الموافقة النهائية عليه، مضيفًا أن الاتفاق يشكل تهديدًا للعالم.



وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي: "هذه الوثيقة ضد المصالح الأمنية للمجر تماما"وأضاف أن من المقرر تبني هذا الاتفاق رسميا في ديسمبر، لكن المجر لن تشارك في اجتماع بهذا الصدد سيعقد في المغرب".



وأشار إلى أن المجر سترفض أيضا هذا الاتفاق في حالة طرحه للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.