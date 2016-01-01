نسبة قياسية من حاملي الإيدز تنتفع من العلاجات المضادة للفيروس

بات نحو ثلاثة أشخاص إيجابيي المصل من كلّ خمسة، أي حوالي 21،7 مليون من أصل 36،9 مليونا في المجموع، يتناولون أدوية مضادة للفيروسات، وهي أعلى نسبة من حاملي الفيروس تسجل حتى اليوم، بحسب ما كشف برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالايدز في تقرير نشر الأربعاء.



غير أن الهيئة الأممية هذه المعنية بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (ايدز) دقت "ناقوس" الخطر بشأن قلة التمويل. وقال مديرها ميشيل سيديبيه في تصريحات "ينقصنا 7 مليارات دولار سنويًا للمحافظة على هذه النتائج".



وفي العام 2017، كان 36،9 مليون شخص يتعايش مع هذا الفيروس في العالم، في مقابل 36،3 مليونا في العام 2016، بحسب التقرير السنوي الذي كشف البرنامج عن خلاصاته في باريس.



والعام الماضي، كان 21،7 مليون شخص ينتفع من العلاجات المضادة للفيروسات العكوسة التي تكبح انتشار المرض، في مقابل 19،4 مليونا سنة 2016.



وقد توفي العام الماضي 940 ألف شخص في العالم من جراء أمراض ناجمة عن الايدز (990 ألفا سنة 2016)، وفق هذه الأرقام التي عممت تمهيدا للمؤتمر الدولي حول الايدز المقرر انعقاده في أمستردام من 23 إلى 27 يوليو.



ودعا المؤتمر الدولي التاسع عشر حول الايدز والامراض المنقولة جنسيا في افريقيا (ايكاسا) في ابيدجان الى تمكين الفتيات من اجل القضاء على هذه الجائحة.



وقال المقرر العام للمؤتمر الان ازينديكون "يجب ان تعتبر فئات السكان الرئيسية مفتاح انهاء هذه الجائحة. يجب تمكين الشابات والمراهقات في عملية تغيير مجتمعي للتأثير على سلوك رجال المستقبل".



واكد "من اجل القضاء على الجائحة بحلول العام 2030، نحتاج الى التزام القادة والحكومات والاتحاد الافريقي والشركاء ولا سيما الشباب والفئات الضعيفة للقضاء على المرض القاتل".



وقد تميز افتتاح المؤتمر الاسبوع الماضي بنداء وجهته اسيتا ودراوغو البالغة عشرين عاما والمصابة بفيروس الايدز منذ ولادتها بعدما نقلته اليها امها التي توفيت العام 2003.



وقالت الشابة "ناضلوا من اجل البقاء. ينبغي على جيلنا أن يعمل ليكون آخر جيل يصيبه هذا المرض" مشددة على اهمية الوقاية.