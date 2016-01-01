القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
منوعات
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:15 م

نسبة قياسية من حاملي الإيدز تنتفع من العلاجات المضادة للفيروس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2254007

بات نحو ثلاثة أشخاص إيجابيي المصل من كلّ خمسة، أي حوالي 21،7 مليون من أصل 36،9 مليونا في المجموع، يتناولون أدوية مضادة للفيروسات، وهي أعلى نسبة من حاملي الفيروس تسجل حتى اليوم، بحسب ما كشف برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالايدز في تقرير نشر الأربعاء.

غير أن الهيئة الأممية هذه المعنية بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (ايدز) دقت "ناقوس" الخطر بشأن قلة التمويل. وقال مديرها ميشيل سيديبيه في تصريحات "ينقصنا 7 مليارات دولار سنويًا للمحافظة على هذه النتائج".

وفي العام 2017، كان 36،9 مليون شخص يتعايش مع هذا الفيروس في العالم، في مقابل 36،3 مليونا في العام 2016، بحسب التقرير السنوي الذي كشف البرنامج عن خلاصاته في باريس.

والعام الماضي، كان 21،7 مليون شخص ينتفع من العلاجات المضادة للفيروسات العكوسة التي تكبح انتشار المرض، في مقابل 19،4 مليونا سنة 2016.

وقد توفي العام الماضي 940 ألف شخص في العالم من جراء أمراض ناجمة عن الايدز (990 ألفا سنة 2016)، وفق هذه الأرقام التي عممت تمهيدا للمؤتمر الدولي حول الايدز المقرر انعقاده في أمستردام من 23 إلى 27 يوليو.

ودعا المؤتمر الدولي التاسع عشر حول الايدز والامراض المنقولة جنسيا في افريقيا (ايكاسا) في ابيدجان الى تمكين الفتيات من اجل القضاء على هذه الجائحة.

وقال المقرر العام للمؤتمر الان ازينديكون "يجب ان تعتبر فئات السكان الرئيسية مفتاح انهاء هذه الجائحة. يجب تمكين الشابات والمراهقات في عملية تغيير مجتمعي للتأثير على سلوك رجال المستقبل".

واكد "من اجل القضاء على الجائحة بحلول العام 2030، نحتاج الى التزام القادة والحكومات والاتحاد الافريقي والشركاء ولا سيما الشباب والفئات الضعيفة للقضاء على المرض القاتل".

وقد تميز افتتاح المؤتمر الاسبوع الماضي بنداء وجهته اسيتا ودراوغو البالغة عشرين عاما والمصابة بفيروس الايدز منذ ولادتها بعدما نقلته اليها امها التي توفيت العام 2003.

وقالت الشابة "ناضلوا من اجل البقاء. ينبغي على جيلنا أن يعمل ليكون آخر جيل يصيبه هذا المرض" مشددة على اهمية الوقاية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

نقل "مارادونا" إلى المستشفى بعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا

منذ أقل من شهر

مواعيد مباريات اليوم فى كأس العالم والقنوات الناقلة لها

منذ أقل من شهر

رئيس تحرير العالم.. "فيسبوك" تطلق مجلة ورقية لـ"الأثرياء" فى 5 دول أوروبية

منذ شهر

الفراش المقدس.. مغنٍّ أمريكى يدعو لـ«عبادة الجنس».. و«نيوزويك»: أصولها فرعونية

منذ شهر

رسام اللاعبين بالفن القبطي: كوبر منقذ.. صلاح ملك.. والننى مقاتل

منذ شهر

الكويت تساند "الفراعنة" بـ"تحيا مصر"

الآن

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

الجيش السوري يسيطر على "بصرى الشام" بدرعا

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة لآخر الأسبوع.. وبدء تحسن الطقس الجمعة

ننشر تحريات الأمن الوطنى فى واقعة منى المذبوح

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

ضبط عامل متهم بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

ads
ألبومات الصور

الأهلى وتاونشيب الشوط الأول

لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب

طلاب "تطبيقية دمياط " يستلهمون رومانسية فساتين "الباروك"

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

ضبط عامل متهم بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

كشكول

ننشر تفاصيل منح "هندسة القاهرة" لـ 50 الأوائل بالثانوية العامة

صدقي: زويل تقدم 10 منح دراسية لأوائل الثانوية العامة

"البحث العلمي": الحصول علي البراءة من خلال مكتب براءات الاختراع المصري فقط

ورشة عمل عن إدارة الوقت بمدرسة أحمد عرابي

الخشت: تطوير العملية التعليمية والامتحانات بكافة كليات جامعة القاهرة

الأمصار

محاصرة طيران «ماهان»

تراكم سنوات من الغضب الاجتماعي وراء احتجاجات العراق

مبابي بعد التتويج: حياتي تتغير كل 6 أشهر

النفط لصاحبه

«بي بي سي» تكشف قطر!

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

العثور على كنز روسى غارق بقيمة 130 مليار دولار

بالفيديو.. رجل يفوز بلقب بطل العالم فى تقطيع "البطيخ"

الدلافين تسبح مع أطفال التوحد في طريقة علاجية مبتكرة

الصحة

أطباء: أنفقوا أموالكم على الخضروات بدلًا من المكملات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎