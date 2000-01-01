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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:14 م

"إيمري" يعيد هيكلة أرسنال من جديد

إيمري
إيمري
وكالات
dostor.org/2254004

قال روبير بيريس الجناح السابق لأرسنال، إن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أبرم أفضل صفقة في سوق الانتقالات بالتعاقد مع المدرب الإسباني الجديد أوناي إيمري.

واختار النادي اللندني إيمري مدرب أشبيلية وباريس سان جرمان السابق ليخلف أرسين فينجر، وتعاقد المدرب البالغ عمره 46 عامًا مع خمسة لاعبين حتى الآن، في عملية إعادة هيكلة الفريق.

وأبلغ بيريس، الذي لعب تحت قيادة فينجر بين 2000 و2006، شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "أفضل تعاقد بالنسبة لي هو المدرب أوناي إيمري وبالتأكيد أثق في اللاعبين وخاصة المجموعة الجديدة".

"حقق ألقابا في إسبانيا وفرنسا. إنه يملك خبرة كبيرة وأتمنى له ولأرسنال النجاح".

وأصبح لوكاس توريرا لاعب منتخب أوروغواي والشاب ماتيو الغندوزي أحدث صفقات أرسنال الأسبوع الماضي فيما رحل لاعب الوسط جاك ويلشير في وقت مبكر من الشهر الحالي وانضم إلى وست هام يونايتد.

وقاد إيمري فريقه الجديد للفوز 8-صفر على بورهام وود المنافس في الدرجة الخامسة في أولى مبارياته السبت الماضي لكنه سيخوض اختبارات صعبة ضد أتليتيكو مدريد الإسباني وفريقه السابق باريس سان جرمان في بطولة ودية في سنغافورة الأسبوع المقبل.

وحصل المدرب الإسباني على مهمة تحسين أداء الفريق الذي احتل المركز السادس في الدوري الموسم الماضي وخسر في قبل نهائي الدوري الأوروبي كما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث.

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