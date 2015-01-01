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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:11 م

الحياة اللندنية: "السيسي" يرغب في تزايد علاقات بلاده مع السودان

السيسي والبشير
السيسي والبشير
هالة أمين
dostor.org/2253999

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن القمة التي ستعقد غدًا الخميس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، ستحمل عنوان "ترسيخ التفاهمات الجديدة في العلاقات المصرية السودانية"، مشيرين إلى أن اختيار الخرطوم كأول وجهة أفريقية لـ"السيسي" بعد انتخابه لولاية ثانية، يوضح اهتمام ارئيس بالعلاقات المصرية - السودانية، والأفريقية بشكل عام.

وبحسب "الحياة" اللندنية، فإن "السيسي" لديه رغبة كبيرة في استمرار وتزايد العلاقات بين البلدين على نحو إيجابي بكافة المجالات، فضلًا عن اهتمامه بمناقشة آلية 2+2 الأخيرة، والتي جمعت بين وزيري خارجية البلدين، ورئيسا جهازي الاستخبارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن "السيسي"، و"البشير" سيناقشان تطور المفاوضات الثلاثية مع أديس أبابا بشأن سد النهضة، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه بين وزراء الخارجية والري ورؤوساء الاستخبارات في الدول الثلاثة، فضلًا عن الاتفاق على موعد نهائي لعقد اجتماعًا مرتقب في القاهرة.

وأوضحت الصحيفة الصادرة من لندن، أن هناك اتفاقًا آخر سيعقد في أكنوبر المقبل، وستكون أهم الملفات التي يبحثها الطرفين هى إزالة أى معوقات من البنود المستهدفة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

من ناحيته، قال السفير السوداني لدى مصر، عبدالمحمود عبدالحليم، في حوار له مع مجلة " ايجيبت توداي" إن الزيارة ستعكس العلاقات الخاصة بين البلدين وشعبيهما، مؤكدًا أن الزيارة ستضاف إلى سلسلة الاجتماعات التي ستعقد بين الزعيمين.

وكد السفير السوداني، على أن القمة السودانية - المصرية، ستعرض الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات لثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مضيفًا أن الرئيسين سيعرضان نتائج اجتماعات التعاون الثنائية التي عقدت مؤخرًا.

وابرز السفير السوداني تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان التي وصف فيها العلاقة بين البلدين بأنها مقدسة وفي أفضل حالاتها حيث أن قناة الاتصال مفتوحة بين "السيسي" ونظيره السوداني عمر البشير.

وزار "البشير" القاهرة في 19 مارس حيث ناقش الزعيمان القضايا العالقة ذات الاهتمام المشترك، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة ثلاثية أديس أبابا الأخيرة.

وتم الاتفاق على الاستمرار في تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية-السودانية-الإثيوبية التي عقدت في أديس أبابا حول سد النهضة لتنفيذ إعلان ميثاق مبادئ سد النهضة الذي تم توقيعه في 23 مارس 2015 في الخرطوم

وستتناول القمة اتمام بعض المشاريع المتعلقة بالطاقة والكهرباء والبنية التحتية والتعاون في مجال النقل الجوي والبري والبحري، وايضا اتمام المشروعات الاقتصادية لان العلاقات الاقتصادية بين البلدين في طريقها الى التصاعد.

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