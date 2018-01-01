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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:11 م

"الملكية الأردنية" تستأنف رحلاتها الجوية إلى النجف غدًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2253998

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، أن رحلاتها الجوية بين عمان ومدينة النجف، ستعود إلى طبيعتها اعتبارا من يوم غد الخميس 19 يوليو، بعد أن كانت الشركة قد اضطرت لتعليقها يوم الأحد الماضي، لأسباب أمنية في مطار النجف.

وأعلنت الشركة الخطوط الجوية أن "رحلاتها الجوية بين عمان ومدينة النجف ستعود إلى طبيعتها اعتبارًا من يوم غد الخميس، بعد أن كانت الشركة قد اضطرت لتعليقها يوم الأحد الماضي، لأسباب أمنية في مطار النجف".

وتشغل الملكية الأردنية بين عمان والنجف أربع رحلات منتظمة أسبوعيا.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، يوم الأحد الماضي 15 يوليو، تعليق رحلاتها الجوية بين عمان ومدينة النجف العراقية حتى إشعار آخر، وذلك بعد الاحتجاجات في الجنوب العراقي، والتي أدت إلى خسائر مادية كبيرة في مطار النجف، حسبما أعلن نائب مدير مطار النجف جواد الكرعاوي، في مؤتمر صحفي يوم السبت 14 يوليو الماضي.

يذكر أن مدنا عراقية من بينها ذي قار والنجف وبابل والبصرة تشهد تظاهرات احتجاجية واسعة منذ يوم الجمعة ضد نقص الخدمات وللمطالبة بمكافحة الفساد، فيما اقتحم محتجون في مدينة النجف مطار المدينة ما تسبب في تعطيل حركة الطيران، إضافة إلى البصرة التي تشهد منذ أيام تظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، وإنهاء البطالة وتوفير فرص للعمل، وقد شهدت تظاهرات البصرة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة أدت إلى وقوع إصابات بين الطرفين.

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