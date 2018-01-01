إحالة أمين شرطة بقسم الأزبكية للمحاكمة بتهمة بالإهمال

قررت نيابة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار أحمد فؤاد، إحالة أمين شرطة بقسم الأزبكية لمحكمة الجنح في اتهامه بالإهمال في أعمال وظيفته ما تسبب في هروب متهم في أثناء عرضه على محكمة الأميرية.



كما أحالت المتهم الهارب للمحاكمة في ذات القضية.



وكشفت تحقيقات النيابة أنه في أثناء حراسة أمين الشرطة للمتهم بعد عرضه على محكمة الأميرية، عرض المتهم سيجارة "أستروكس" على على أمين الشرطة الذي تناولها ففقد وعيه، وتمكن المتهم من فك الكلابشات مستخدمًا مفاتيح الشرطي وفرَّ هاربًا.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الهارب في أحد الأكمنة المعدة لضبطه، وقررت النيابة حبسهما وإحالتهما للمحاكمة.