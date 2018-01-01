القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
حوادث
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:11 م

إحالة أمين شرطة بقسم الأزبكية للمحاكمة بتهمة بالإهمال

إحالة أمين شرطة بقسم
حسام التمساح
dostor.org/2253996

قررت نيابة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار أحمد فؤاد، إحالة أمين شرطة بقسم الأزبكية لمحكمة الجنح في اتهامه بالإهمال في أعمال وظيفته ما تسبب في هروب متهم في أثناء عرضه على محكمة الأميرية.

كما أحالت المتهم الهارب للمحاكمة في ذات القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه في أثناء حراسة أمين الشرطة للمتهم بعد عرضه على محكمة الأميرية، عرض المتهم سيجارة "أستروكس" على على أمين الشرطة الذي تناولها ففقد وعيه، وتمكن المتهم من فك الكلابشات مستخدمًا مفاتيح الشرطي وفرَّ هاربًا.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الهارب في أحد الأكمنة المعدة لضبطه، وقررت النيابة حبسهما وإحالتهما للمحاكمة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"

منذ 6 أيام

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة

منذ أقل من شهر

تفاصيل مخطط موظف بريد لسرقة أموال «دفاتر الأموات»

منذ أقل من شهر

زوجة أب تعتدى على طفل مصاب بشلل نصفى حتى الموت

منذ أقل من شهر

بالأسماء.. حسم المناصب العليا داخل الهيئات ‏القضائية الأربع

منذ أقل من شهر

طالب جامعى يذبح والديه فى كفر الدوار

الآن

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

الجيش السوري يسيطر على "بصرى الشام" بدرعا

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة لآخر الأسبوع.. وبدء تحسن الطقس الجمعة

ننشر تحريات الأمن الوطنى فى واقعة منى المذبوح

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

ضبط عامل متهم بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

ads
ألبومات الصور

الأهلى وتاونشيب الشوط الأول

لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب

طلاب "تطبيقية دمياط " يستلهمون رومانسية فساتين "الباروك"

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

ضبط عامل متهم بانتحال صفة وزير الداخلية الأسبق

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

كشكول

ننشر تفاصيل منح "هندسة القاهرة" لـ 50 الأوائل بالثانوية العامة

صدقي: زويل تقدم 10 منح دراسية لأوائل الثانوية العامة

"البحث العلمي": الحصول علي البراءة من خلال مكتب براءات الاختراع المصري فقط

ورشة عمل عن إدارة الوقت بمدرسة أحمد عرابي

الخشت: تطوير العملية التعليمية والامتحانات بكافة كليات جامعة القاهرة

الأمصار

محاصرة طيران «ماهان»

تراكم سنوات من الغضب الاجتماعي وراء احتجاجات العراق

مبابي بعد التتويج: حياتي تتغير كل 6 أشهر

النفط لصاحبه

«بي بي سي» تكشف قطر!

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

العثور على كنز روسى غارق بقيمة 130 مليار دولار

بالفيديو.. رجل يفوز بلقب بطل العالم فى تقطيع "البطيخ"

الدلافين تسبح مع أطفال التوحد في طريقة علاجية مبتكرة

الصحة

أطباء: أنفقوا أموالكم على الخضروات بدلًا من المكملات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎