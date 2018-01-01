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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:09 م

تغريم جوجل 5 مليارات دولار بسبب إعدادات أندرويد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2253993

فرضت جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، غرامة بقيمة 5 مليارات دولار على جوجل، لاستخدامها لنظام أندرويد لتشغيل الهاتف المحمول على نحو فيه تهميش للمنافسين، حسبما أوردت رويترز نقلا عن مصدر مطلع.

والغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية ستكون أعلى غرامة على الإطلاق تفرض على شركة لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي.

وتواجه جوجل هذه الغرامة بسبب إعدادات أندرويد التي تجعل محرك البحث الخاص بها افتراضيا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد التابع لها أيضا، مع إهمال محركات البحث المنافسة.

وتأتي هذه الغرامة بعد ما يزيد قليلا على عام من فرض غرامة بقيمة 2.4 مليار يورو على جوجل بسبب إعطاء أفضلية لخدمتها للتسوق على منافسيها.

ويشهد سوق الهواتف المحمولة تنافسا محموما في مجال أنظمة التشغيل بين "iOS" التابع لشركة أبل وأندرويد الخاص بشركة جوجل، بالإضافة إلى أنظمة أخرى أقل انتشارا مثل ويندوز وبلاك بيري.

ويتربع نظام أندرويد من حيث الانتشار على عرش الهواتف الذكية عالميًا، يليه نظام التشغيل الخاص بأبل.

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