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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:07 م

نائب الخليفة: "عبدالعال" نجح في قيادة البرلمان لآداء دوره الوطني

النائب محمد ماهر
النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب
ريهام احمد
dostor.org/2253990

قال النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، إن البرلمان أدى دوره الوطني على أكمل وجه، مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الثالث من عمر البرلمان، من خلال إقرار العديد من القوانين والتشريعات المهمة وممارسة دوره الرقابي على السلطة التنفيذية.

وأكد "حامد" على أن المجلس نجح في إقرار قوانين ساعدت على تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، بجانب قوانين وتشريعات تهتم بالمواطن ضمن إجراءات حماية اجتماعية تكون مصاحبه لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأشاد نائب "الخليفة والمقطم والدرب الأحمر" بدور رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، الذي قاد البرلمان في فترة صعبة جدًا، ونجح في إجهاض كل المؤامرات التي كانت تحاك ضد المجلس، مؤكدًا أن قيادته للبرلمان في هذه الظروف كانت ناجحة، وأدى دوره على أكمل وجه، وتحمل العديد من الانتقادات في سبيل نجاح المجلس في عمله التشريعي.

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