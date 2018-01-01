المقاومة اليمنية تتصدى لهجوم حوثي على التحيتا

تصدت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم التحالف العربي، الأربعاء، لهجومين شنهما الحوثيون على شرقي وغربي مديرية التحيتا.



وأسفر عملية صد الهجوم غربي التحيتا عن مقتل 7 من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وجرح العديد منهم، واضطرت ميليشيات الحوثي إلى سحب جثث قتلاها والجرحى نحو منطقة المزارع، تحت قصف قوات المقاومة.



وتتوافد تعزيزات قوات المقاومة إلى مدينة التحيتا وحول منطقة الفازة استعدادا لشن هجوم كبير على ميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية زبيد، ثاني أكبر مدن محافظة الحديدة.



من جانبها، نفذت طائرات الأباتشي، التابعة للتحالف العربي، غارات على تحركات للميليشيات وهو ما أدى إلى تراجعها خلال محاولة هجومها شرقي التحيتا.



