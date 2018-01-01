اتساع نطاق حريق غابات في كاليفورنيا

تواصل فرق الإطفاء مكافحة حريق غابات هائل شب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وبات يهدد متنزه يوسيميتي الوطني بعد ان اتسع نطاقه ولم يعد يفصله عن المتنزه سوى بضعة كيلومترات.



وتواجه فرق الإطفاء صعوبات شديدة كبيرة نظرا للانحدار الشديد في المناطق التي تشتعل فيها النيران وصعوبة الوصول إليها فضلا عن الدخان الكثيف الذي يحجب الرؤية في حين تعمل على حماية عدد من المناطق السكنية الجبلية من اللهب.



واندلع الحريق الذي أطلق عليه فيرجسون مساء الجمعة وأودي بحياة أحد رجال الإطفاء في اليوم التالي وأتى على 49 كيلومترا مربعا من الغابات حتى بعد ظهر أمس الثلاثاء.

