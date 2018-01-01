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اقتصاد
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:06 م

"زوبع" تستقبل أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لتنشيط الاستثمار

منى زوبع
منى زوبع
حسن كامل
dostor.org/2253987

استقبلت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى يرافقه 70 رجل أعمال لبنانى ومصرى، بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر، للتعرف على مناخ الاستثمار فى مصر وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة مؤخرًا، ولمناقشة سبل فتح آفاق جديدة لتنشيط الاستثمارات المستهدفة بين البلدين، حضر اللقاء السفير على الحلبي، سفير دولة لبنان لدى مصر.

وأكدت "زوبع" فى بداية اللقاء أن حضور هذه النخبة المتميزة من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وحرصهم على زيارة هيئة الاستثمار المصرية للتعرف على مناخ الاستثمار بمصر يعبر عن مدى الحرص على التعاون الوثيق بين مجتمع الأعمال فى البلدين الشقيقين، وعلى التنسيق والتواصل الإيجابى والفعال بين الجمعية المصرية اللبنانية والهيئة العامة للاستثمار بما يخدم منظومة الاستثمار ومستهدفات التنمية فى البلدين، لافتةً إلى حرص جميع القائمين على منظومة الاستثمار بمصر على تقديم أفضل خدمة ممكنة لكافة المستثمرين، فى ضوء توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك بهدف خلق وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مصر ولتشجيع المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية على التوسع بمشروعاتها فى السوق المصرية. وأشادت منى زوبع بالعلاقات القوية المُمتدة بين لبنان ومصر، والتى ازدادت قوة بدعم البعثة الدبلوماسية اللبنانية، وعلى رأسها جهود السفير على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة.

وخلال اللقاء، تم استعراض مختلف أوجه العلاقات بين البلدين سيما فى مجالات الاستثمار، حيث استعرضت الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار الخدمات الجديدة المُقدمة للمستثمرين، وعلى رأسها خريطة مصر الاستثمارية والتطوير المؤسسى الذى يتم حاليًا في مركز خدمات المستثمرين، فضلًا عن التشريعات الاستثمارية الجديدة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد وقوانين الإفلاس والشركات والضمانات المنقولة، والتي من شأنها خلق فرص واعدة للاستثمار.

وأشارت "زوبع" إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعد أول هيئة حكومية فى مصر تُقدم حاليًا خدمتى التوقيع والسداد الإلكترونيين، كما رحبت منى زوبع بتلقى مقترحات رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وتبادل الخبرات لدعم خطط التعاون الاستثمارى بين الجانبين، بما يصب فى صالح منظومة الاستثمار بمصر، مؤكدةً أن هيئة الاستثمار تحرص على التواصل الإيجابى والفعال مع مجتمع الأعمال، من أجل تطوير وتحسين منظومة العمل وفق خطة عمل الهيئة، وبما يخدم مختلف الأطراف.

وأشارت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى حرص الهيئة على الارتقاء بأطر التعاون الثنائية فى مجال الاستثمار وتذليل أية عقبات أمام رجال الأعمال، مؤكدةً ضرورة الاستمرار فى العمل على زيادة التواصل بين رجال الأعمال فى البلدين، واستغلال الشركات للفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة، بما فى ذلك المشروعات القومية الكبرى التى تتم حاليًا فى مصر، ما من شأنه أن يسهم فى تحقيق طفرة فى مجال التعاون الاستثمارى والاقتصادى، لاسيما فى ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة بين مصر والعديد من التجمعات الإفريقية التى تمثل نافذة لأسواق جديدة وتسهم فى زيادة حجم صادرات المشروعات الاستثمارية فى البلدين.

من جانبه، أشاد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بما اتخذته الهيئة العامة للاستثمار من إجراءات لتطوير الخدمات المُقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية ما يتم من تهيئة البيئة التشريعية فى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، ولإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.. وأضاف فوزى أن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل منذ 26 عاما على زيادة الاستثمارات اللبنانية فى مصر والتي تُقدر حاليًا بخمسة مليارات دولار، لافتا إلى أن الجمعية ستقوم بتنظيم ملتقى الأعمال المصرى-اللبناني فى 28 من شهر سبتمبر المقبل، والذى يهدف لجذب المزيد من الاستثمارات اللبنانية إلى مصر.

فى السياق ذاته، أكد السفير على الحلبى سفير لبنان لدى القاهرة على عمق العلاقات السياسية المصرية-اللبنانية، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع إلى تعميق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر فى المرحلة المقبلة لتصبح على مستوى عمق وتميز العلاقات السياسية والاجتماعية والشعبية بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأشاد الحلبى بجهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى دعم الاستثمارات اللبنانية بمصر، مؤكدا دعم الدبلوماسية اللبنانية لجهود تنشيط الاستثمارات بين البلدين.

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