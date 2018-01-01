ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنيين في دلهي إلى 3

قالت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، إن مبنى سكنيا مؤلفا من ستة طوابق انهار ليسقط على مبنى

مجاور قرب نيودلهي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بينما يبحث رجال الإنقاذ عن أحياء تحت الأنقاض.



وأضافت الشرطة وفريق إنقاذ أن المبنى انهار في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بمنطقة جريتر نويدا وأن طاقم الإنقاذ يتحرك بحرص وسط الحطام بحثا عن ناجين، وقال متحدث باسم الإدارة الوطنية للاستجابة للكوارث لرويترز "انهار المبنيان بسرعة، جهود الإنقاذ تستغرق وقتا إذ لا يمكننا استخدام معدات ثقيلة لرفع الحطام حتى لا نؤذي الضحايا المحاصرين".



ونقلت وسائل إعلام هندية عن آرون كومار سينغ المسؤول الكبير في إدارة الإطفاء في المنطقة قوله إن 12 عاملا على الأقل كانوا داخل المبنى السكني قبل انهياره وربما ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض،

وقال مسؤولون إن الكلاب التي يُعتمد عليها في عمليات البحث نُشرت في الموقع لكن لم تعثر على أي ناجين.



وانهيار المباني في الهند أمر معتاد خلال فترة الأمطار الموسمية الممتدة من يونيو حتى سبتمبر إذ تضعف الأمطار الغزيرة أساسات المباني غير المطابقة للمواصفات.



وقال أشيش سريفاستافا، وهو مسؤول كبير، إن الشرطة اعتقلت المسؤول عن بناء المبنى السكني واثنين من مساعديه بتهمة الإهمال فيما أمرت الحكومة المحلية بإجراء تحقيق.