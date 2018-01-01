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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:04 م

حبس زوج والدة "أطفال المريوطية" بتهمة التزوير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
dostor.org/2253985

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس زوج والدة أطفال المريوطية الذين عُثر على جثثهم بالشارع 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما أمرت النيابة بحبسه بتهمة التزوير في أوراق رسمية وإخفاء متهم.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أنه عقب ضبط المتهمين أمانى. م. أ 36 سنة وشهرتها "منال" تعمل ريكلام، والدة الأطفال الثلاثة وكل من سها. ع. م تعمل بملهى ليلى 38 سنة وزوج الأخيرة محمد. إ. س 28 سنة أدلت المتهمة الرئيسية اعترافاتها بالواقعة وانها تخلصت من جثث أطفالها الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في حريق داخل شقة وأضافت أنها أنجبت الأطفال الثلاثة من 3 أزواج مختلفين تزوجتهم عرفيا وأنها متزوجة من حسان. ع. إ 65 سنة مزارع وسجلت اثنين من الأطفال باسمه في سجلات الأحوال المدنية.

وتمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض على زوج المتهمة بمنزله بقرية شبرامنت بأبو النمرس جنوب الجيزة وأحيل إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة التزوير في أوراق رسمية لتسجيله الطفلين محمد وأسامة باسمه رغم علمه بأنهما ليسا طفليه وأيضا تهمة إخفاء متهم نظرا لاختباء المتهمة بمنزله عقب التخلص من جثث الأطفال.

وتستعجل النيابة تقارير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للأطفال القتلى وتقارير الأدلة الجنائية حول حريق الغرفة التي توفي بها الأطفال لبيان أسباب الحريق وذلك لإنهاء التحقيقات بالقضية وإحالة المتهمين للمحاكمة.

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