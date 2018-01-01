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الصحة
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 01:04 م

أطباء: أنفقوا أموالكم على الخضروات بدلًا من المكملات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2253983

نصح أطباء الاشخاص الذين يعتمدون على مكملات زيت السمك "أوميجا ـ3" للوقاية من مرض القلب والوفاة المبكرة، بأن يوفروا أموالهم لشراء غذاء طبيعي بدلا منها، في وقت اكتشف علماء عدم وجود "أي تأثير ذي معنى" لهذه الدهون، على جسم الإنسان.

وجدت دراسة جديدة واسعة إن هذه المكملات لا تفعل شيئًا يُذكر لمساعدة القلب، وإن الأفضل أن ينفق المستهلكون مالهم على شراء الخضروات بدلا منها.

وبعد مراجعة بيانات اختبارية عن أكثر من 100 الف شخص في أنحاء العالم لم تتمكن الدراسة من إيجاد أي دليل على ان المكملات الغذائية الشائعة، يمكن أن تقلل خطر الوفاة ايضًا.

لا تقي القلب

ويتناول ملايين الأشخاص مكملات أوميجا ـ 3 ظنًا منهم بأنها تساعد على الوقاية من مرض القلب والوفاة المبكرة.

والمعروف ان هذه الأحماض الدهنية الموجودة في اسماك السالمون والتونا مفيدة صحيًا حين تُؤخذ بكميات قليلة في الغذاء.

نصيحة أطباء

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن البروفيسور تيم تشيكو استاذ امراض القلب والأوعية الدموية والاستشاري بأمراض القلب في جامعة شفيلد البريطانية قوله: "إن تحليل العديد الكثير من الدراسات يبين ان مكملات أوميجا ـ 3.

وأضاف تشيكو إن نصيحته لكل من يشتري هذه المكملات أن ينفق ماله على الخضروات بدلا منها.

نتائج 79 اختبارًا

وجمع علماء من شبكة كوتشراين العالمية للتوعية الصحية نتائج 79 اختبارًا عشوائيًا شارك فيها 112059 متطوعًا.

وتناولت الدراسات التي أُجريت في اميركا الشمالية واوروبا واستراليا وآسيا تأثير مكملات اوميغا ـ 3 وزيت السمك على القلب والشرايين.

واكتشف العلماء عدم وجود "أي تأثير ذي معنى" لدهون اوميغا ـ 3 ذات السلسلة الطويلة في تقليل خطر الوفاة المبكرة "وتأثيرها القليل أو عدمه" في تقليل خطر الاصابة بنوبات قلبية أو جلطات أو عدم انتظام ضربات القلب.

الكولسترول

ولكن العلماء وجدوا بعض الأدلة على ان المكملات تقلل مستوى ليبوبروتين ذي الكثافة العالية، وهو الشكل الحميد من الكولسترول المعروف بأنه يحمي الشرايين من التلف.

وقال رئيس فريق الباحثين الدكتور لي هوبر من جامعة إيست انغليا البريطانية ان نتائج الدراسة التي نُشرت في صحيفة الديلي تلغراف تأتي على النقيض من الاعتقاد الشائع بأن "مكملات اوميغا ـ 3 تحمي القلب".

ويجري نقاش حول الصناعة المنتعشة للمكملات الغذائية والمبالغة بفوائد مكملات اوميغا ـ 3 التي يُقال انها توفر وقاية ضد جملة امراض من الخرف والكآبة الى مرض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي.

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أطباء: أنفقوا أموالكم على الخضروات بدلًا من المكملات

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