إنقاذ 75 مهاجرًا قبالة سواحل موريتانيا

أفادت مصادر أمنية موريتانية، اليوم الأربعاء، بأن البحرية الموريتانية تقوم بعمليات بحث واسعة النطاق عن مهاجرين أفارقة غير شرعيين فقدوا منذ الليلة الماضية في السواحل الموريتانية.



وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) إن المهاجرين وعددهم أكثر من مئة مهاجر كانوا على متن زورق خشبي تعرض لسوء الأحوال الجوية وتقطعت السبل بركابه من المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا يتسللون خلسة إلى إسبانيا مرورا بالمياه البحرية الموريتانية.



وأضافت أن 75 مهاجرا تم إنقاذهم، فيما لا يزال البحث مستمرا عن 27 آخرين يخشى أن يكونوا قد ماتوا غرقًا، وأشارت إلى أن معظم المهاجرين الذين تم إنقاذهم من على متن الزورق الخشبي من السنغال وانطلقوا في رحلة على "قوارب الموت " المتجهة إلى إسبانيا منذ أيام من إحدى قرى الصيادين السنغاليين.



يأتي هذا الحادث بعد ثلاثة أيام فقط من توقيف البحرية الموريتانية وإنقاذها لـ 125 مهاجرا غير شرعي من السنغال كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري بإسبانيا.



وتذكر هذه الحوادث بموجات تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر المياه والموانئ الموريتانية في سنوات 2006 و2011، وتراجعت منذ ذلك الحين وتيرة المهاجرين العابرين موريتانيا بعد إجراءات صارمة اتخذتها موريتانيا ضد الهجرة غير الشرعية.



ويربط مراقبون بين عودة المهاجرين إلى المرور عبر السواحل الموريتانية بتضييق الخناق عليهم في السواحل الليبية والتونسية والمغربية والجزائرية.