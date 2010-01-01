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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:55 ص

الأحد.. إنييستا يظهر في الدوري الياباني

إنيستا
إنيستا
وكالات
dostor.org/2253815

أعلن النجم الإسباني، أندريس إنيستا، بعد الوصول إلى اليابان، الأربعاء، أنه ربما يظهر لأول مرة، عندما يستضيف فريقه الجديد فيسيل كوبي منافسه شونان بيلمير، الأحد المقبل.

وقال إنيستا (34 عاما)، الذي حظي باستقبال حوالي 300 مشجع عند الوصول إلى المطار "كانت رحلة طويلة لكني كنت أتطلع إلى القدوم إلى اليابان، أنا متحمس للعب مع زملائي في فيسيل".

وأضاف: "أريد اللعب في أسرع وقت ممكن. سأكون في قمة مستواي يوم الأحد وأتمنى أن أقدم أداء جيدا أمام المشجعين".

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مسئولى كوبي قولهم إن إنيستا سيلتحق بمران الفريق، الجمعة استعدادا لمباراة الأحد.

وسيتعاون إنيستا مع لوكاس بودولسكي مهاجم ألمانيا السابق في فريق كوبي وسيرتدي لاعب الوسط رقمه الشهير 8.

وقضى لاعب الوسط المخضرم 16 عاما في برشلونة، حيث توج هناك بالدوري 9 مرات وبدوري أبطال أوروبا 4 مرات وبكأس الملك 6 مرات، قبل الانتقال إلى كوبي في مايو الماضي.

ويحتل كوبي المركز الـ6 في الدوري بعد 15 جولة، بينما كانت أفضل نتيجة سابقة عندما جاء سابعا في 2016 وسيحلم بعد قدوم إنيستا أن يحرز اللقب لأول مرة.

واعتزل إنيستا، صاحب هدف فوز إسبانيا بكأس العالم 2010، اللعب الدولي بعد الخروج المفاجئ أمام روسيا في كأس العالم الأخيرة.

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