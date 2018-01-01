وزير التموين: استيراد 700 ألف طن أرز شعير العام المقبل

قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي إن مصر تتوقع استيراد ما يتراوح بين 500 و700 ألف طن من الأرز الشعير خلال العام المقبل بعدما قلصت زراعته في وقت سابق من العام الحالي.



وفي محاولة لترشيد استخدام موارد المياه، خفضت مصر بشدة هذا العام المساحة الكلية المسموح بزراعتها بالأرز وفرضت عقوبات جديدة صارمة على المزارعين الذين يزرعونه بشكل مخالف للقانون.



وقال تجار إن هذه السياسات ستدفع مصر على الأرجح لاستيراد ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام المقبل بعد عقود من تحقيق فائض في الإنتاج.



وستنتج كمية الأرز الشعير التي ذكرها المصيلحي ما بين 320 و450 ألف طن فقط من الأرز المضروب.



وتستهلك مصر كمية تبلغ نحو 3.3 مليون طن من الأرز، وما زالت تتوقع تغطية أغلبها من المحصول المحلي الذي يكون حصاده عادة في أغسطس وسيتمبر.