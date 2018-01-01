راهب بوذي حاول قتل الأرواح الشريرة فطرد روحها

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على راهب بوذي سابق متهم بقتل فتاة بالغة من العمر 18 عاما، أثناء ممارسة طقوس لطرد الأرواح الشريرة من جسدها.



ونشرت صحيفة "Bangkok Post" التايلاندية أن الشرطة اعتقلت الراهب السابق في قريته الواقعة في شمال شرق البلاد، بعد مطاردته لـ3 أشهر.



ويتهم الرجل البالغ من العمر 43 عاما، بحسب الصحيفة، باستخدام عقاقير طبية مبتكرة تسمى "الماء الحي"، بغية طرد الأرواح الشريرة من جسد الفتاة، التي فقدت الوعي وتوفيت بعد تعاطي كمية من "الماء الحي"، أما الرجل فترك سلك الرهبنة بعد موتها.



وأظهرت التحقيقات أن الفتاة كانت تعاني من حساسية من أحد مكونات "الماء الحي".



وعقب اعتقاله، أعلن الراهب أنه لم يكن يرغب بأي حال قتل الفتاة، لكنه رأى علامة مظلمة على رقبتها، فاعتبرها لعنة فرضتها عليها "روح شريرة"، وقال إن موت الفتاة أصابه بالحيرة، حيث أنه ظل يعالج الناس بـ"الماء الحي" من إدمان الكحول والمخدرات والتدخين لزمن طويل.



واعترف الرجل للشرطة بأنه فرّ بعد موت الفتاة إلى مقاطعة مجاورة، حيث شارك في أحد المعابد البوذية في طقوس الخروج من الرهبنة.