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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:45 ص

سعفان يطمئن على مصري أشعل النار في نفسه بميلانو

وزير القوى العاملة،
وزير القوى العاملة، محمد سعفان،
دعاء جابر
dostor.org/2253796

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة حادث إشعال مواطن مصري النار في نفسه وسط أحد الشوارع بمدينة ميلانو "via zara" للوقوف على أسباب ذلك والاطمئنان عليه.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران، أوضح فيه أن المواطن المصري أيمن.م.أ.ح" الذي أشعل النار في نفسه بوسط أحد الشوارع بمدينة ميلانو "via zara"، تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث "النجواردة"، وتم زيارته على الفور للاطمئنان عليه، ولكن وجد أن هناك قرارا من النيابة بمنع الزيارة، وتم التواصل مع إدارة المستشفى للاطمئنان على حالته وتم إبلاغنا أنه من مواليد 14 يونيو 1989 بمحافظة الفيوم.

وقام المستشار العمالي بالانتقال لمكان الحادث لمعرفة سبب حرق المواطن لنفسه، حيث أتضح أن هناك خلاف مادي بينه ومواطن مصري آخر من الفيوم، فضلا عن صاحب محل جزارة، نتج عنه أن قام الأول بتكسير زجاج المحل الأحد الماضي، ثم عاد ونشب الخلاف في اليوم التالي، وحاول الأول الاعتداء على صاحب المحل، وأشعل النار بالمحل، وعندما فشل ذهب بعيدا وأشعل النار في نفسه أمام البوليس الإيطالي والمارة.

وقام المستشار العمالي بالاستفسار عن أسباب الخلاف، واتضح أن الطرفين اتفقا على أن يسمح صاحب المحل للأول بعمل البطاقة الشخصية الإيطالية على عنوان سكن صاحب المحل مقابل مبلغ وعند التنفيذ اختلفا.

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