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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:41 ص

"ملك الفواكه" يباع مجانًا فى أسواق سنغافورة

فاكهة الدوريان
فاكهة الدوريان
وكالات
dostor.org/2253790

يحصل عشاق فاكهة الدوريان في سنغافورة عليها بالمجان، حيث لجأ بائعوها الجائلون للتخلى عنها من أجل التخلص من مخزونهم فى مواجهة وفرة المعروض القادم من ماليزيا.

وأظهرت صور التقطتها صحيفة "ستريتس تايمز" الطوابير الممتدة أمام عدة أكشاك لبيع الدوريان فى أنحاء البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اصطفت الزبائن لاقتناص الفرصة النادرة والحصول بالمجان على "ملك الفواكه".

وأدت زيادة المعروض من الدوريان إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية، حيث تسبب ازدهار المحاصيل وارتفاع درجات الحرارة فى ماليزيا فى أن تنضج الثمار الاستوائية بشكل أسرع من المتوقع.

وتباع ثمار دوريان "ماو شان وانج" -وهو نوع ممتاز- حاليا بسعر يتراوح بين 12 و14 دولارًا للكيلوجرام الواحد، وهو ما يقل عن نصف السعر المعتاد الذي يتراوح بين 28 و35 دولارا للكيلوجرام، في حين تباع أنواع أخرى من الدوريان، مثل "ريد براون" بثلث السعر المعتاد، وهو 15 دولارًا للكيلوجرام.

ومع ذلك، تنازل العديد من الباعة الجائلين حتى عن الأسعار المخفضة، ولجأوا إلى توزيع الفاكهة بالمجان -حيث تنازل البعض عما يصل إلى 1500 كيلوجرام من الفاكهة- لإفساح المكان لتخزين المحصول الجديد.

وتعد ماليزيا واحدة من أكبر زارعى فاكهة الدوريان، حيث صدرت 14 ألف طن فى العام الماضي إلى وجهات مثل سنغافورة وهونج كونج والصين وتعود الفاكهة الخضراء ذات القشرة الخارجية الشائكة إلى جنوب شرق آسيا، حيث المناخ الاستوائى المناسب لزراعتها، وهي تشتهر برائحتها النفاذة التى تتراوح ما بين رائحة البصل أو الكبريت- مما أدى إلى حظرها فى الفنادق والمواصلات العامة فى جنوب شرق آسيا.

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