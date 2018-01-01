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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:40 ص

إلغاء تجميد حساب رئيس الوزراء الماليزي السابق

نجيب رزاق
نجيب رزاق
وكالات
dostor.org/2253783

أعلنت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا إلغاء تجميد الحساب المصرفي الشخصي لرئيس الوزراء السابق، نجيب رزاق، فيما أوضحت اللجنة، أن رفع التجميد جاء لعدم وجود صلة بين حساب رئيس الوزراء السابق والتحقيقات الجارية بشأن إساءة إدارة صندوق التنمية (MDB1)، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال نائب رئيس اللجنة، سيري عزام باكي، إنّ التحقيقات خلصت إلى أنَّ الحساب، الذي تمّ رفع تجميده أمس، ليس له صلة بشركة "إس آر سي إنترناشونال" التابعة للصندوق.

ويواجه نجيب رزاق اتهامات تتعلق بالخرق الجنائي للثقة وإساءة استخدام السلطة، بينها تورُّطه في نقل 423 مليون رينجيت ( 10.3مليون دولار) من شركة إس آر سي لحسابه الشخصي خلال فترة تولِّيه منصب رئيس الوزراء.

وجاء رفع التجميد عن الحساب عقب شكوى "رزاق" من صعوبة دفع فواتيره وتكاليف الرعاية الطبية لابنته، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدًا أنه يستخدمه فقط لتلقي راتبه ومعاشه كمسئول حكومي سابق.

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