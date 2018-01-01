قفزة المخزون الأمريكى تهبط بأسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما ذكر معهد البترول الأمريكي أنَّ مخزونات الولايات المتحدة من الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، متحديةً توقعات بانخفاضها بشدة.



وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي (مزيج برنت) 31 سنتًا بما يوازي 0.4% إلى 71.85 دولار للبرميل، وكانت قد ارتفعت 32 سنتًا إلى 72.16 دولار للبرميل أمس الثلاثاء بعد أن بلغت في وقت سابق أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.



وفقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا بما يعادل 0.5 % إلى 67.72 دولار للبرميل، بعد أن سجلت عند التسوية في جلسة أمس ارتفاعًا قدره سنتان إلى 68.08 دولار للبرميل مبتعدة عن أدنى مستوى لها في نحو شهر، وفقًا لما أوردته شبكة سي إن بي سي عربية.



يأتي ذلك في حين استقرَّت العقود الآجلة لخامي برنت والأمريكي بعد انخفاضهما بشدة الأسبوع الماضي مع ظهور أثر تعطل الإمدادات في فنزويلا.



يذكر أن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أيضًا.