الحفناوي: ١٦ مليون مريض بالسكر في مصر وحالة وفاة كل ٦ ثوان عالميًا

قال الدكتور هشام الحفناوي عميد المعهد القومي للسكر، إن عدد المصابين بالسكر في مصر يبلغ ٨ ملايين مصاب، بالإضافة إلى ٨ ملايين آخرين يجهلون إصابتهم بالمرض.



وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوي السابع للسكر والغدد الصماء، أن هناك حالة وفاة كل ٦ ثوان عالميًا بسبب السكر، لافتًا إلى أن ٧٥% من حالات البتر يمكن الوقاية منها فى حال ضبط السكر والوقاية من مضاعفاته.



وأكد أن معهد السكر يضم حاليًا قسم قلب لمرضى السكر يجرى حالات القسطرة لمرضى السكر، كما تم إنشاء وحدة رعاية مركزة لمرضى السكر وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.