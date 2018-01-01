مكتبة الإسكندرية تنظم دورة متقدمة فى فهرسة المخطوط العربى

ينظم مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، يوم 22 يوليو الجارى، دورة متقدمة فى فهرسة المخطوط العربى، يحاضر فيها نخبة من أساتذة الجامعات وخبراء الفهرسة والكوديكولوجى.



وتأتى هذه الدورة -التى تستمر على مدى خمسة أيام- إيمانًا بدور الفهرسة في التعريف الدقيق بتراثنا المخطوط، وتأكيدًا لكونها المرحلة الممهدة لعملية تحقيق المخطوط ونشره علميًا.



وتهدف الدورة إلى التدريب على حل مشكلات فهرسة وتوثيق المخطوطات العربية، وخلق قاعدة أوسع من مفهرسي المخطوطات، وإبراز العلاقة بين الكوديكولوجى والفهرسة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على قواعد الفهرسة الإلكترونية.



وتستهدف الدورة باحثى الماجستير والدكتوراه المتخصصين فى المخطوطات العربية والمفهرسين والمحققين وأمناء الخزانات الخطية، حيث تتناول عددًا من الموضوعات منها: فهرسة المخطوطات المختصرة والوصفية والتحليلية، وخطوط المخطوطات، والعلاقات بين النصوص، وتاريخ النسخ ومشكلاته، ومشكلات الفهرسة والتوثيق، وتصنيف المخطوطات، والتزوير والانتحال في المخطوطات، والعناصر الكوديكولوجية للمخطوط العربي.

