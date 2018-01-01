إزالة اللافتات والإشغالات بطريق نزلة الدليل فى المنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام حيث تم إزالة الإشغالات والإعلانات واللافتات غير المرخصة بطريق نزلة الدليل بمدينة بني مزار.



قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن حملات رفع الإشغالات مستمرة من أجل الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة السير المرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات.