هنا شيحة: سأنتهي من تصوير "الديزل" نهاية يوليو

بين ديكورات شبرا منت ووسط البلد، تتنقل الفنانة هنا شيحة لاستكمال تصوير أحداث دورها في فيلم "الديزل" الذى تقف خلاله للمرة الأولى أمام الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه خلال الموسم السينمائي لعيد الأضحى.



وأكدت "شيحة" في تصريحات لـ"الدستور" أنها ستنتهى من تصوير أحداث دورها في العمل نهاية الشهر الجاري، وتلعب هنا شخصية "عفاف" هى شقيقة الديزل الذى يقدم دوره الفنان محمد رمضان، والذى يعمل دوبلير لنجوم الأكشن بالسينما، وتجمعه عن طريق الصدفة العديد من المواقف مع ممثلة مشهورة تجسدها الفنانة ياسمين صبرى، التى تجعل رمضان يكتشف أسرارًا تساعده على إحداث تغيير كامل لشخصيته، وتدور الأحداث فى ذلك الإطار.



وأضافت أنها تعتز بالتعاون مع الفنان محمد رمضان على المستوى الشخصي، مشيرة إلى أنه ممثل ناجح، ولديه طموح يريد أن يحققه على المستوى الفني.



واعتبرت "الديزل" خطوة فى مشوارها الفني، ويشارك في العمل كل من "فتحى عبد الوهاب وياسمين صبرى وهنا شيحة، وشيماء سيف، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان.