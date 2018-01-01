محاكمة رئيس شركة تجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية

وافق المستشار محمد المصرى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على تحويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية للمحاكمة في القضية رقم 144 لسنة 60 قضائية لثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.



كشفت مذكرة النيابة الإدارية التي أعدها المستشار سها محمد فتحى، الوكيل العام الأول أن سمير حامد محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، حيث ارتكب ما من شأنه المساس بمالية الدولة ولم يحافظ على ممتلكات الجهة التى كان يعمل بها.



وتبين من أوراق القضية أن المتهم أصدر أوامر شفهية بتسليم مقاول الحراسة عنتر محمد أحمد، حوش المنيا قبل إبرام التعاقد معه عقب رسو مناقصة توريد أفراد حراسة، ما أدى إلى سرقة لوحة التحكم من الماكينة واسترداد المقاول مبلغ التأمين وفسخ التعاقد.