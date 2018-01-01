شهد سنترال طنطا العمومى، حريقا محدودا، فى جاهز تكييف بسبب ماس كهربائي، وتم السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من من شرطة النجدة، بنشوب حريق محدود فى سنترال طنطا الرئيسى.



على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، والانتقال لمكان الحريق من قبل اللواء إيهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، وتم السيطرة على النيران، وتبين أن السبب ماس كهربائى من إحدى أجهزة التكييف.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.