تجديد حبس المتهمين بسرقة موظف بالمعاش

قررت قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة "شقة" موظف بالمعاش.



وكشفت تحقيقات النيابة، عن أنه عقب ورود بلاغ من "إيهاب. أ"، 62 سنة، موظف بالمعاش مصاب بجرح بالأنف وكدمات بالظهر والشفة السفلى، بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بقيام خادمته "ت. م"، 19 سنة، بفتح باب الشقة سكنه لشخصين أدلى بأوصافهما التقريبية بحوزتهما أسلحة بيضاء وفور دخولهما قاما بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وتوثيق يديه وقدمه بقطعة من القماش وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن "7 سلسلة، 5 أساور، 4 خواتم، 5 دلايات"، مبلغ مالي 4000 جنيه، 10 هواتف محمولة مختلفة الأنواع، جهاز كمبيوتر "لاب توب"، 2 "تاب"، 5 أجهزة قياس ضغط وسكر، طبنجة صوت بدون خزينة، جهاز كاسيت، قلم، زجاجة برفان، أنبوبة أكسجين، كمية من الملابس، ولاذوا بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقها وآخرين وراء ارتكابهم الواقعة.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي تتردد عليها المتهمة، أسفر أحدها عن ضبطها وبمواجهتها بالتحريات، وما جاء بأقوال المبلغ أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلا من "إسلام. أ"،21 سنة، عاطل، و"خالد. ع"، 53 سنة، عاطل.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهمة الأولى أيداها، وأضاف المتهم الثاني "إسلام. أ"، أنه يرتبط بعلاقة بالمتهمة الأولى ونظرًا لعلمها باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بالشقة سكنه خططا لسرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثالث لتنفيذ مخططه وتوجها للشقة سكن المجنى عليه، حيث قامت المتهمة الأولى بفتح باب الشقة لهما وتمكنا من الدخول وتعديا على المجنى عليه، واستولوا على المسروقات وفروا هاربين.



وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكن الأولي والثالث وضبط مبلغ 470 جنيها من متحصلات الواقعة وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف عليهم واتهمهم بإحداث إصابته وسرقته بالإكراه.