حلو لاذع.. استخدم الخل على الفراولة

نظرا لأن الفراولة والخل يقعان على طرفي النقيض بمقياس الحلو واللاذع، فإنهما يتماشيان مع بعضهما، الحلاوة اللاذعة التي تصاحب خل البلسمك جيدة للغاية في تقوية الحلاوة الطبيعية للفراولة الطازجة، رغم أن الأمر يبدو أنه عكس الغريزة الطبيعية. وتكمن الحيلة في النسب المستخدمة.



يجب إضافة ملعقتين إلى ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل البلسمك لكل 250 جراما من الفراولة، بعد ذلك ضف ثلاثة ملاعق صغيرة من السكر لضمان أن الطبق لا يصير لاذعا للغاية، ثم دع الطبق كله في الثلاجة مدة ساعة، بحسب الرابطة الألمانية المعنية بمزارعي الفاكهة والخضروات.



ويمكن تزيين الفراولة المغطاة بالبلسمك بأوراق الريحان المقطعة قبل تقديمها لإضافة طبقة أخرى من النكهة.