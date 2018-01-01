القاهرة : الأربعاء 18 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
مصر
الأربعاء 18/يوليه/2018 - 11:28 ص

"السعيد": المدن الكبرى تشكل مخاطر هائلة على مستقبل الأجيال القادمة

دكتورة هاله السعيد،
دكتورة هاله السعيد،
الدستور
dostor.org/2253755

تقدم دكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الكلمة الرئيسة في فعاليات الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر بعنوان "نحو المزيد من المدن المستدامة في مصر" وذلك في جلسة حوارية بعنوان: نحو مدن مستدامة وذلك علي هامش تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" والمنعقد في الفترة من 9 - 18 يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت وزيرة التخطيط على أن رؤية مصر 2030 هي النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة أنه من الأهمية أثناء الانتقال إلى بيئة حضرية مستدامة قياس وتقييم السياسات والبنية التحتية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، مما يسمح لمتخذي القرار والمسئولين عن تخطيط المدن والحكومات بشكل عام، بتحديد الفرص المتاحة من خلال وضع أهداف واقعية للاستدامة من منظور طويل الأجل.

وأوضحت السعيد أن مصر شهدت خلال العقود الماضية قفزة هائلة في النمو السكاني وبالنظر إلى أن عدد سكاننا الحالي يبلغ حوالي 100 مليون نسمة، فإن مسألة استيعاب هذا العدد الهائل من السكان، بطريقة مستدامة أصبحت أولوية حتمية.

وأشارت خلال كلمتها إلى أن الوضع الحالي للمدن المصرية الكبرى صعب للغاية ويفرض مخاطر هائلة على مستقبل الأجيال القادمة، وذلك لأن هذه المدن وغيرها الكثير في مصر تفتقر إلى البنية التحتية الكافية التي تسمح لها بأن تكون مستدامة، لذا حددت الحكومة المصرية أولوياتها في الفكر التشاركي على مختلف المستويات لمعالجة المشكلات الموجودة، عن طريق بناء مجتمعات حضرية جديدة، وكذلك تطوير المجتمعات القائمة.

وفي هذا السياق أكدت "السعيد" أنه يتم حاليًا بناء عدد من المدن الجديدة موزعة جغرافيًا وفقًا لمعايير الاستدامة، قائلة "وهناك مثالان رئيسيان للمجتمعات العمرانية الجديدة الرئيسية قيد الإنشاء هما مدينتي العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط أن تكون كلتا المدينتين صديقتين للبيئة ويعتمدان بشكل كبير علي مصادر الطاقة المتجددة"، مضيفة أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة المعمورة من 15% وهى النسبة المأهولة بالسكان إلى 30%.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية

منذ 6 أيام

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق

منذ أقل من شهر

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا

منذ أقل من شهر

نص البيان الـ 25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

بعد قليل.. البيان الـ25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"

منذ أقل من شهر

سعيد شعيب يكتب: هل حقًا نكره إسرائيل لأنها دولة احتلال؟

الآن

الآثار تعلن الانتهاء من أعمال الترميم في معبد الكرنك (صور)

اليوم.. بدء حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة إلكترونيًا

الإحصاء: 2.9% انخفاضا في عقود الزواج وارتفاع معدلات الطلاق 3.2%

"البترول" تُوقع اتفاقية مع "أباتشى" الأمريكية لحفر 7 آبار

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

ألبومات الصور

الأهلى وتاونشيب الشوط الأول

لحظة احتفال أزارو بهدف الأهلي أمام تاونشيب

طلاب "تطبيقية دمياط " يستلهمون رومانسية فساتين "الباروك"

جامعة المنصورة تنظم ملتقى شباب الباحثين الثامن بكلية العلوم (صور)

نجم الساعة

التاريخ السري لمصر.. "الدستور" تتجول داخل "المطابع الأميرية".. من هنا تخرج وثائق الحكومة

الأكثر قراءة

خاص.. وليد فواز ومي سليم يوثقان طلاقهما

بالفيديو.. سما المصرى تكشف حقيقة اغتصابها

حملة شعبية تطالب بتعديل مدة الرئاسة في الدستور

تعرف على المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني

كشكول

100 جهاز كمبيوتر بمعامل "حاسبات عين شمس" لتنسيق الجامعات

إطلاق تشغيل مقر اتحاد طلاب جامعة بني سويف بالطاقة الشمسية

تأجيل حفلات تخرج "الأهرام الكندية" لتبدأ 5 أغسطس المقبل

اليوم.. "التعليم" تجرى المقابلات الشخصية لاختيار معلمي المدارس اليابانية

"التعليم" تتيح جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بإجاباتها

الأمصار

سعودي يضحى برحلته ليساعد اليابانيين ضد الإعصار"صور وفيديو"

الممثل العالمي جيسون ستاثام في "تيد إكس آسفي" بالمغرب

مصر تشارك في الدورة الأولى لمهرجان السينما والمدينة بالمغرب

مصرع شخصين في انهيار مبني سكني بالهند

ترامب يهين منصبه الرئاسي بسبب ملعب جولف "فيديو وصور"

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

راهب بوذي حاول قتل الأرواح الشريرة فطرد روحها

"ملك الفواكه" يباع مجانًا فى أسواق سنغافورة

إطلاق عملة جديدة في بريطانيا احتفالا بعيد ميلاد الأمير جورج

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

بدء الدراسة بكليتي الآثار والطفولة المبكرة ومعهد للتمريض بجامعة الزقازيق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎