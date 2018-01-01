شاهيناز تحيي حفلين غنائيين في تونس

تستعد المطربة شاهيناز للسفر إلى دولة تونس الشقيقة يوم الجمعة المقبلة لإحياء حفلين بالحمرا يومي 20 و21 يوليو الجاري، وذلك ضمن حفلات ليالي الصيف بتونس، وذلك في أول لقاء لها بجمهورها خارج مصر بعد توقف كبير عن إحياء حفلات بالخارج دام لأكثر من عشر سنوات.



وتشدو شاهيناز بعدد كبير من أغانيها، بالإضافة إلى إصداراتها الحديثة مثل "عسل عسل"، "كده خطر"، و"يا ويل".



ومن جانبها، أعربت شاهيناز عن سعادتها البالغة وتشوقها للقاء جمهورها ومحبيها بتونس الشقيقة، متمنية أن يعم الحب والسلام كافة أرجاء الوطن العربي الأشقاء.



وتدرس شاهيناز حاليًا عدة عروض لإقامة حفلات غنائية صيفية بعدد من الدول العربية لاختيار ما يناسبها.