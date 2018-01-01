"فارما سيوتيكا": 25% زيادة فى أسعار المبيدات

قال الدكتور محمد محمود، رئيس مجلس إدارة شركة فارما سيوتيكا، إن سوق المبيدات شهدت حالة من التراخى نتيجة ارتفاع الأسعار 25%، بعد زيادة أسعار المحروقات والكهرباء خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح محمود فى تصريحات لـ"الدستور" أن هذه الزيادة سوف تؤثر على صادراتنا، مشيرًا إلى أن المنتجات المصرية لا تستطيع القدرة على المنافسة عالميًا، نتيجة ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنه ينتج على هذا تراجعًا فى التصدير بنسبة قد تصل إلى 50%، خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن السوق الآن فى حالة ترقب عن نتيجة الحالة التى تنتج على ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنه من خلال نتيجة السوق سوف يتم تحديد زيادة إنتاج المصانع أمام تقليل حجم الإنتاج.