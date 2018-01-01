سر المكون السري لصلصة ألمانية شهيرة

يوجد المكون السري في أحد أشهر الصلصات الألمانية "الصلصة الخضراء"، في الحدائق عبر البلاد إلا أن ليس الجميع يعلمون حتى أنه نبات وقابل للأكل.



هذا لأنها زهرة تعرف باسم حمحم مخزني، وهي لا تسر الناظرين إليها فحسب، ولكن أيضا زهورها وأوراقها محببة لدى الألمان لاستخدامها في السلطات أو في تزيين الحلويات والمشروبات.



تراجعت سمعة الحمحم المخزني مؤخرا لاحتواء أوراقها على العديد من المكونات التي يمكن أن تكون مسممة، غير أن هذه مشكلة إذا ما كانت الأوراق تؤكل بانتظام، ولا تحتوي الزهور على مثل هذه المكونات وبالتالي هي غير مضرة.



يشار إلى أن "الصلصة الخضراء" في فرانكفورت أكلة ألمانية مميزة من ولاية هيسه بجنوب البلاد، وغالبا ما تكون مُعدة بأعشاب أخرى مثل البقدونس والثوم المعمر والرشاد المزروع التي يصنع منها الصلصة التي تصاحب البيض والبطاطس.