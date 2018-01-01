ترامب "عدوا للبشر" في نظر الرئيس البوليفي

وصف رئيس بوليفيا، إيفو مورالس، الزعيم الأمريكي دونالد ترامب بـ"عدو البشرية"، وجاء في بيان موراليس حول منتدى "ساو باولو" في كوبا: "إن عدو هذه الأوقات هو رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، فهو عدو البشرية وكوكب الأرض"، بحسب ما نقلته إذاعة "دبليو".



وأضاف: "إن الأفكار المعادية للإمبريالية التي دعا إليها الرئيس الراحل لكوبا، فيدل كاسترو، أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.



وأعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، في نفس المنتدى، عن "عدوان الإمبريالية" ضد بلاده ونيكاراجوا.