التضامن: افتتاح أول دار لرعاية أطفال بلا مأوى الأسبوع المقبل

أكد حسني يوسف مدير برنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الأسبوع المقبل، سيشهد افتتاح أول دار لرعاية أطفال بلا مأوى للفتيات، بتكلفة تصل إلى 6.5 مليون جنيه، وباستيعاب 250 حالة بعد تطويرها.



وأضاف فى تصريحات لـ "الدستور"، أن البرنامج نجح في افتتاح 4 دور لرعاية أطفال بلا مأوى منذ انطلاقه، وهى الحرية بتكلفة 6 ملايين و300 ألف جنيه، ودار التربية للبنين بالشرقية بتكلفة 5 ملايين جنيه، كما تم افتتاح مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية بعد تطويره من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة تقدر بـ 6 ملايين جنيه، ودار البنين بالمنيا بتكلفة 7 ملايين و370 ألف جنيه.

