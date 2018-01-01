رحاب هاني تكتب: "اتجوز عشان الظروف!"

زميل اكبر مني بكام سنة متجوز من ست جميلة جدا واخلاقها عالية ومثقفة وعندهم ولد عسول اوي -مع الأخذ في الاعتبار اني عندي ازمة مع الأطفال فلما اقول ده عسول يبقى الواد ربنا يحميه حاجة "خطيرة" - !

من حوالي سنة كنت قاعدة معاه ومع صديق تاني وبعدين الكلام جاب بعضه عن العلاقات وغيرها لاقيت زميلي اللي متجوز ده بيقول اه ما انا مصاحب !

مافهمتش الجملة اوي ما احنا كلنا مصاحبين وكده وعندنا أصدقاء ولا ايه !!!

بس وعشان يتبدد استفساري وجدت صديقنا الآخر بيضحك اوي بيقوله "اه يا صايع مقطع السمكة وديلها انت" !!!

بعد ضحك ونظرات استياء مني لقيت زميلي ده بيبصلى وهو "متعجب" .....

الحدوتة ان الاستاذ بيصاحب بنات وبيخرج معاهم في حين انه متجوز وعنده ولد وشايف ان دي "صياعه" و"من الاخر" وكده !!

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صديقة ليه عندها اخ اكبر منها كانت دايما تحكيلي عنه وانه بتاع بنات و"صايع" -بالتعبير الدارج- وإزاي انه كبر جدا ومامتها هتتجنن انها تجوزه وهو رافض تماما ؛ في جلسة من جلساتنا وفي مجرى الحديث قالتلي انه دخل عليهم وهو بيقول "وجدتها" ؛ قابل بنت وحبها .....

عدت الايام اتخطبوا واتجوزوا وجابوا توأم ............

كنّا خارجين كلنا مع بعض من فترة وبعدين فجأة سألته وانا بضحك -نظرا انه عشره- "وانت وضعك ايه بقى ؟"

مافهمش لحد اما غمزتله وفكرته بأيامه القديمة -نسبيا- !

ضحك "ضحكة" -ياااااااااااااه- وقالي "خلاص بقي انا بحبها اوي -في إشارة لمراته اللي هي شخصية لطيفة جدا- مش عارف ساعات بفكر اني يمكن كنت بلف اللف ده كله عشان بدور عليها ماقدرش افكر اني ممكن اضايقها او اجرحها مش لأي سبب غير اني بحبها" !!!!

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جزء من الحدوته الأولى إن فيه بعض النماذج بتبقي عايزة تتجوز وخلاص عشان تكون أسرة قبل ما "القطار" يفوت وبعد الجواز ن "هوووبا" براحتنا .........

البني ادم بيتجوز -بس- في رأيي اما يلاقي حد يحبه كله بعضه "بعبله" و"هبلة" مابنتجوزش عشان القطار ولا عشان المحطة ولا عشان نرضي الاخريين ......

لان الأسباب دي كلها ممكن تخلي البعض يحلل انه يجرح الشخص اللي هو ارتبط بيه لانه اصلا ماكنش بيحبه او لانه

اتجوزه عشان "الظروف" !!!

الجواز مش لعبة .... ده قرار مصيري !

قرار فيه اتنين بيجدفوا سوا عشان المركب توصل لبر الأمان ....

"اتنين" بيحترموا بعض لان الحب اصلا "احترام" !