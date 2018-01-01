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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:17 ص

مصر توقع مع الأمم المتحدة "إعلان نوايا" لدعم برنامج تنمية سيناء

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
حسن كامل
dostor.org/2253601

وقّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع الدكتور مراد وهبة، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة للمنطقة العربية، إعلان نوايا لدعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك على هامش منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بنيويورك.

ونص الإعلان على تقديم البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة منحة لمصر لدعم المشروع الذى تدعمه عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص الحكومة على الإسراع في تنفيذ خطة تنمية سيناء، بأقصى قدر ممكن، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تنمية هذه المنطقة في أسرع وقت، ما يُسهم في توفير مشروعات تنموية كبيرة توفر فرص عمل للشباب والمرأة، وفى هذا الأطار، أوضح الدكتور مراد وهبة، حرص البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، على تقديم الدعم اللازم لاستكمال المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، مشيدا بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء الذي يجري تنفيذه حاليا.

وبحث الاجتماع، دعم التمكين الاقتصادى للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة والتغيرات المناخية، إذ أشارت "نصر" إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التى تعمل على تنفيذها فى هذا الأطار.

وذكرت الوزيرة، أن برنامج الحكومة بقيادة الدكتورة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمعروض على مجلس النواب، يعطي الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال ضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة.

وأكدت الوزيرة ضرورة أن تركز برامج واطار الامم المتحدة على المناطق الاكثر فقرا واحتياجا فى مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة التى تأتى فى وقت مهم واستراتيجى.

وأوضحت الوزيرة، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر وسيناء.

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