الذهب ينخفض لأدنى مستوى فى عام مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في عام اليوم الأربعاء، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بعد أن عززت التوقعات الاقتصادية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وجهات النظر التي تقول إن البنك المركزي الأمريكي يمضي على مسار زيادات مطردة لأسعار الفائدة.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1224.16 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة بلغ المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ منتصف يوليو 2017 عند 1221.74 دولار للأوقية.



وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 1224.30 دولار للأوقية.



وارتفع الدولار على نطاق واسع أمس، وزاد لأعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين، بعد أن أعلن باول عن توقعات متفائلة للاقتصاد.



وعادة ما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الدولار ويدفع عوائد السندات للارتفاع، مما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى وهو ما يقلص الإقبال عليه.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 15.47 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ يوليو الماضي عند 15.39 دولار للأوقية.



وخسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 807.50 دولار للأوقية وبلغ أقل مستوى في أسبوعين عند 804.75 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.