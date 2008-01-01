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الأربعاء 18/يوليه/2018 - 10:13 ص

الصين تعلن إنهاء المهمة الإنسانية لسفينة "السلام" ببابوا

الصين تعلن إنهاء
أ ش أ
dostor.org/2253592

أعلنت البحرية الصينية أن السفينة الطبية "السلام" أنهت، اليوم الأربعاء، مهمتها الإنسانية في دولة بابوا غينيا الجديدة، في طريقها إلى جزر "فانواتو" جنوب المحيط الهادي، وقالت البحرية الصينية – في بيان لها - إن سفينة "السلام" قدمت خلال مهمتها التي امتدت أسبوعا في بابوا غينيا الجديدة، أكثر من 6200 استشارة طبية وخدمات علاجية، بما في ذلك العمليات الجراحية.

وأضافت البحرية أن الطاقم الطبي على السفينة أجرى كذلك تمرينا رئيسا مشتركا مع عناصر طبية في بابوا غينيا الجديدة، للتدريب على الإنقاذ في حالات الطواريء.

وأشارت البحرية الصينية، إلى أن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة "بيتر أونيل" أشاد بالزيارة الثانية للسفينة الطبية "السلام" خلال أربع سنوات، وتقديمها خدمات طبية قيمة للسكان المحليين في بلاده، مؤكدا أن الزيارة عززت الصداقة بين الشعبين وعمقت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتقوم السفينة الطبية "السلام" بمهمة في عدد من البلدان حول العالم تحت اسم "الوئام 2018"، ومنذ عام 2008، زارت "السلام" 37 بلدا وقدمت خدمات طبية مجانية لأكثر من 180 ألف شخص.

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