تجديد حبس حارس عقار سرق مشغولات ذهبية من منزل بالمقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس حارس عقار، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة موظف فى منطقة المقطم.



تعود تفاصيل القضية عندما تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا من" م.س.ى" 47 سنة موظف يحمل جنسية إحدى الدول العربية، باكتشافه سرقة مصوغات ذهبية عبارة عن خاتم وإسورة، من داخل سكنه ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة.



ومن خلال التحريات وفحص قاطنى العقار محل الواقعة والمترددين عليه أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة"هشام.ش.أ" 30 سنة حارس عقار، فتم إعداد الأكمنة بأماكن تردده وأمكن ضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.